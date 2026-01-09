Эксперт Степанов: США неминуемо поглотят Гренландию

По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, Соединенным Штатам это необходимо для расширения присутствия в Арктическом регионе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен присвоить Гренландию для расширения присутствия в Арктическом регионе и готов ради этого пренебречь международным правом и любыми соглашениями. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Арктика - это будущее мировой энергетики. Гренландия может де-факто перейти под контроль США, что открывает возможности для развертывания Пентагоном масштабного военного присутствия в северных широтах. Это включает расширение аэродромной инфраструктуры для базирования стратегической авиации - носителей термоядерного оружия, а также новую базу военно-морских сил с размещением атомных подводных лодок. Вашингтон ведет систематическую и последовательную работу по всеобъемлющему наращиванию военного и технологического присутствия США в Арктике, что создает условия для потенциального передела региона вне рамок международного права и каких-либо соглашений", - сказал он.

Степанов отметил, что США уже заключили два крупных контракта на постройку 11 новых ледоколов класса Arctic Security Cutter, завершены испытания системы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX в условиях Арктики, а для обеспечения Северного полюса широкополосной связью на орбиту были выведены военные спутники ASBM-1 и ASBM-2.

Эксперт также добавил, что присутствие и влияние США в регионе может стать более ощутимым в случае размещения ядерного оружия на территории Швеции и Финляндии в рамках программы Nuclear sharing.

Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В интервью телеканалу NBC News в мае 2025 года он не исключил вероятности применения силы для решения этого вопроса. 6 января нынешнего года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.