Пушков: решение вопроса о Гренландии вряд ли пойдет по мягкому сценарию

По мнению председателя комиссии по информационной политике Совета Федерации, Соединенные Штаты могут перейти к принуждению Дании к "продаже" территории

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Решение вопроса о Гренландии маловероятно пойдет по мягкому сценарию. Об этом заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

"В интервью The New York Times [президент США Дональд] Трамп заявил, что его не удовлетворит никакая разновидность будущего Гренландии, кроме "владения" ею со стороны США, предложил Европе "приспособиться", а угрозу распада НАТО из-за разрыва евроатлантических отношений отмел как несущественную, поскольку без США, по его словам, НАТО вообще не имеет смысла. Т. о. вряд ли решение вопроса о Гренландии пойдет по мягкому сценарию. Как минимум, это будет принуждение Дании к "продаже" полуострова", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушков также указал, что европейские страны теперь призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые "почему-то выпали у них из сознания, когда они вместе с США отдирали Косово от Югославии".

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.