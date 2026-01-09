Посол РФ: Россия и Венесуэла поддерживают отношения стратегического партнерства

Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что эти отношения будут "продолжаться во всех сферах"

КАРАКАС, 10 января. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Россия и Венесуэла продолжают поддерживать в полном объеме отношения стратегического партнерства. Об этом по итогам встречи с министром иностранных дел республики Иваном Хилем Пинто сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"На встрече глава МИД Венесуэлы подчеркнул преемственность и продолжение в полном объеме отношений стратегического партнерства между нашими странами", - указал дипломат. Он напомнил, что в 2025 году был подписан и вступил в силу межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что "этот шаг не имеет конъюнктурного характера". "Наши отношения стратегического партнерства будут продолжаться во всех сферах", - добавил он.

"Контакты между нашими странами не прерывались ни на минуту, и венесуэльская сторона держит нас в курсе ситуации, сложившейся после дерзкой вооруженной агрессии США, результатом которой стало похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес", - отметил посол. Он сообщил, что в последние дни состоялся несколько других важных встреч, прежде всего с уполномоченным президентом республики Делси Родригес, с которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.

По словам дипломата, Каракас, действуя в духе боливарианской дипломатии мира, довольно продолжительное время целенаправленно и последовательно транслировал в Вашингтон свое твердое намерение разрешать имеющиеся во взаимоотношениях двух государств проблемы путем мирного взаимоуважительного диалога. "К большому сожалению, США пришлось пройти через акт вооруженной агрессии, похищение президента Венесуэлы и его супруги, а также кровавый и безжалостный расстрел военных и гражданских лиц - подчеркиваю, речь идет о безоружных людях, не представлявших никакой угрозы для нападавших, - чтобы понять, что альтернативы дипломатическому пути нет", - указал Мелик-Багдасаров. Он отметил, что сегодня многие стараются замолчать тот факт, что в ходе вооруженного вторжения погибли более 100 человек, в том числе мирные люди, которые находились в эпицентре событий и были с подчеркнутой жестокостью безжалостно расстреляны.