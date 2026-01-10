Пушков задал два вопроса по инициативе Мелони возобновления диалога с Россией

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации поинтересовался, в каком составе и о чем будет вестись разговор

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о возобновлении диалога Европы с Россией вызывают вопросы относительно того, с кем и о чем вести переговоры. Такое мнение высказал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

"Первый - переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан и [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо, а [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели. Вопрос второй - переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, европейские лидеры не знают ответов на эти вопросы, но постепенный распад коалиции "противников переговоров с Москвой" очевиден.