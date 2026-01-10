Климов: демократы США заманили СССР в Афганистан

Член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике отметил, что с республиканцами отношения на всех исторических этапах были непростыми, но более конструктивными

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Действия Демократической партии США в период президентства Джимми Картера "фактически заманили" руководство Советского Союза в Афганистан. Такое мнение высказал в интервью ТАСС член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, на протяжении последних 30 лет "выпалывание" отношений между РФ и США в основном велось представителями демократов. "Тех, которых [президент США Дональд] Трамп называет то "болотом", то "фашистами". В общем, у них там взаимная любовь", - отметил Климов.

Он подчеркнул, что с республиканцами отношения на всех исторических этапах были непростыми, но более конструктивными. "А с демократами бывало много разных действий, которые шли в ущерб нам. Например, демократы фактически заманили советское руководство в Афганистан - это произошло при Джимми Картере. А консультировал его тогда Збигнев Бжезинский, автор книги "Великая шахматная доска", - добавил Климов.

Политик также отметил, что многие современные критики России происходят из среды демократов. "Это их песочница, и многие, кто сейчас атакует Россию, - демократы, от Хиллари Клинтон до других представителей ее окружения, которые раздавали печеньки на майдане [в Киеве в ходе событий в 2013-2014 годах]", - сказал собеседник агентства.

Советское военное присутствие в Афганистане продолжалось с 1979 по 1989 годы. После вывода советских войск гражданская война в стране не завершилась, а 12 лет спустя в страну вторглась коалиция США, к которой впоследствии присоединились силы НАТО. Активный военный конфликт продолжался еще 20 лет до бегства войск западной коалиции и марионеточного прозападного правительства в 2021 году.