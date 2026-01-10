Пушков: Каллас не смогла назвать 19 стран, на которые "напала Россия"

По словам сенатора, глава евродипломатии за 35 дней не привела конкретный перечень стран и "направила депутату невнятный расплывчатый ответ"

Редакция сайта ТАСС

Глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас за 35 дней не смогла сосчитать и назвать 19 стран, якобы атакованных Россией. На это обратил внимание глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Кая Каллас, известная своим непрофессионализмом, сначала обвинила Россию в том, что она якобы напала на 19 стран за последние 200 лет, а потом не смогла ответить за запрос депутата Европарламента из Люксембурга, попросившего ее перечислить эти самые 19 стран", - написал он.

По словам сенатора, глава евродипломатии за 35 дней не привела конкретный перечень стран и "направила депутату невнятный расплывчатый ответ".