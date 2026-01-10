Медведев опубликовал видео удара "Орешником" по критическим объектам Украины

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что Россия не приемлет никакого западного воинского контингента на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Размещение любого воинского контингента на Украине - со стороны как стран Европы, так и НАТО в целом - не приемлемо для России. Это подчеркнул зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, проиллюстрировав свои слова видеозаписью удара комплексом "Орешник" по критически важным объектам Украины.

"Европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе, - написал Медведев по-английский в X. - Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине".

"Ну, приходите. Тогда будет так", - добавил зампред СБ РФ, прикрепив видеозапись ракетного удара.

Заявления французского президента Эмманюэля Макрона, который на закрытой встрече с правительством и лидерами фракций парламента заявил о плане Франции разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, Медведев охарактеризовал как "позорную чушь".

Накануне Минобороны России сообщило об ударе "Орешником" по критически важным объектам в Львовской области - в том числе производству беспилотников и энергетической инфраструктуре. Удар стал ответом на атаку резиденции президента РФ в Новгородской области - для налета использовались, как отмечали в военном ведомстве, именно беспилотники львовского производства.