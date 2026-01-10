Медведев опубликовал видео удара "Орешником" по критическим объектам Украины
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Размещение любого воинского контингента на Украине - со стороны как стран Европы, так и НАТО в целом - не приемлемо для России. Это подчеркнул зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, проиллюстрировав свои слова видеозаписью удара комплексом "Орешник" по критически важным объектам Украины.
"Европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе, - написал Медведев по-английский в X. - Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине".
"Ну, приходите. Тогда будет так", - добавил зампред СБ РФ, прикрепив видеозапись ракетного удара.
Заявления французского президента Эмманюэля Макрона, который на закрытой встрече с правительством и лидерами фракций парламента заявил о плане Франции разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, Медведев охарактеризовал как "позорную чушь".
Накануне Минобороны России сообщило об ударе "Орешником" по критически важным объектам в Львовской области - в том числе производству беспилотников и энергетической инфраструктуре. Удар стал ответом на атаку резиденции президента РФ в Новгородской области - для налета использовались, как отмечали в военном ведомстве, именно беспилотники львовского производства.