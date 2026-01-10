Слуцкий призвал осуждать события как в секторе Газа, чтобы они не повторялись

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Мировое сообщество должно серьезно осуждать конфликты вроде событий в секторе Газа. Если не говорить об их чудовищности, они могут повториться, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Подобного рода события в мировой истории осуждались всегда значительно более жестко, чтобы никогда больше не повториться. Если они повторялись, к великому сожалению, в том числе и в наши дни, [это] может быть потому, что мы недостаточным образом осудили, наказали и показали молодежи чудовищность подобного рода действий", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что человечеству может потребоваться много лет, чтобы полностью осознать события на Ближнем Востоке. "Да, каирские соглашения достигнуты. Но какой ценой, после каких событий?" - добавил депутат.