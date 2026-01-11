Экономист Гапоненко: Украина не вступит в ЕС в обозримом будущем

Страна находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, усугубленного военными действиями, институциональной слабостью и высоким уровнем коррупции, отметил доцент РАНХиГС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) по быстрому сценарию крайне маловероятно. Такой вывод в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", который есть в распоряжении ТАСС, делает доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Рассматривая перспективы возможного, хотя и гипотетически быстрого вступления Украины в Европейский союз, необходимо констатировать, что данный сценарий представляется крайне маловероятным в обозримый период по причине процедурных, экономических и политических ограничений", считает эксперт.

Тем не менее, пишет Гапоненко, анализ позволяет выявить ключевые вызовы и системные противоречия, с которыми неминуемо столкнутся как ЕС, так и сама Украина.

Украина находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, усугубленного военными действиями, институциональной слабостью и высоким уровнем коррупции, а ЕС - консолидированный политико-экономический блок со сложной системой управления, единым рынком и механизмами перераспределения финансовых ресурсов, выстроенный на политике сплочения, отмечает он.

"В зависимости от условий и подготовленности сторон, реализация данного проекта может развиваться по нескольким принципиально разным сценарным траекториям", - уточняет эксперт.

От оптимизма к катастрофе

Первый сценарий - оптимистичный, но маловероятный, поскольку предполагает беспрецедентную мобилизацию политической воли и финансовых ресурсов ЕС. "В рамках этого сценария ожидается инвестиционный бум в связи с открытием доступа к украинским ресурсам, дешевой квалифицированной рабочей силе и новому потребительскому рынку. Реконструкция страны становится драйвером роста для европейских компаний. Либерализация миграции частично компенсирует демографический спад в ЕС, а фонды сплочения способствуют конвергенции доходов в Украине", - пишет Гапоненко, уточняя, что при этом сохраняются риски инфляции, дисбаланса на аграрном рынке и социальной напряженности в странах, принимающих мигрантов.

Второй сценарий - реалистично-сложный, предполагает вступление до полного восстановления Украины и достижения ею стандартов ЕС. "Единый рынок ЕС испытает шок от наплыва дешевой украинской сельхозпродукции, что вызовет масштабные протесты фермеров и потребует защитных мер. Украина станет крупнейшим нетто-получателем из бюджета ЕС, провоцируя острый бюджетный кризис и конфликт между странами-донорами и текущими бенефициарами фондов. Усиление миграционных потоков подстегнет рост популизма и евроскептицизма", - считает эксперт, добавляя, что серьезным вызовом станет риск проникновения украинских коррупционных практик в общеевропейские структуры.

Третий сценарий - пессимистичный, это формальное вступление без адекватного финансирования и завершения реформ, которое может привести к эрозии основ ЕС. "Отказ стран-доноров увеличивать взносы вызовет бюджетный кризис. В ответ на конкуренцию со стороны Украины члены ЕС могут прибегнуть к протекционизму, подрывая единый рынок. Украина столкнется с бегством капитала и "утечкой мозгов". Раскол между "богатым Западом" и "бедным Востоком" внутри ЕС углубится, а на Украине социальное разочарование может привести к политической дестабилизации", - подчеркивается в докладе.

Четвертый сценарий - катастрофический - это вступление Украины в блок в условиях незавершенного или "замороженного" конфликта, чреватое тяжелыми последствиями для Евросоюза. "ЕС де-факто может быть втянут в военное противостояние, что при отсутствии единой позиции по вопросам обороны приведет к параличу институтов и возможному выходу отдельных стран из союза. Полная экономическая изоляция от России, энергетический шок и гиперинфляция спровоцируют рецессию, сопоставимую с Великой депрессией, а также беспрецедентный гуманитарный кризис", - заключает Гапоненко.