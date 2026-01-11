Мирошник: Киев закручивает гайки, чтобы пополнять ряды "пушечного мяса"

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание на заявление Верховной Рады и новый закон, согласно которому "народные избранники намерены отменить бронь для студентов в возрасте 25+"

Здание Верховной рады Украины © Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Киевский режим продолжит все туже закручивать гайки и искать новые категории граждан для мобилизации, лишь бы пополнять ряды его основного ресурса в украинском конфликте в виде "пушечного мяса". Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он обратил внимание на заявление Верховной Рады и новый закон, согласно которому "народные избранники намерены отменить бронь для студентов в возрасте 25+".

В связи с этим дипломат отметил, что киевский режим уже "взялся за студентов, все туже закручивая гайки в поиске нового пушечного мяса".

"Пушечное мясо - это основной ресурс, которым в войне участвует киевский режим, все остальное на войну дает запад. Не будет "мяса", - не будет денег и вооружений от запада. И Зеленский вместе со своей шайкой неизбежно будет уменьшать категории населения, пользующиеся бронью или отсрочкой, чтобы отправлять на убой все новых и новых обреченных, которым в отличии от детей власть придержащих не удалось сбежать из этой страны-концлагеря", - подчеркнул Мирошник.

"Утилизация украинского населения идет по плану", - добавил он.