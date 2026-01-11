Эксперт Быстрицкий: ЕС в порыве злобы продолжит штамповать санкции против РФ

У европейцев психоз по поводу санкций, "они будут все время их педалировать", подчеркнул председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Руководство Европейского союза в своем озлоблении и антироссийском психозе продолжит в 2026 году штамповать новые санкции против РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли России и российским гражданам ожидать новых ограничительных мер, он заметил, что вероятность такого развития событий достаточно высока.

"Главный источник санкций озлобления - Западная Европа, Брюссель и, вообще, руководство ЕС, которое настроено чрезвычайно агрессивно по отношению к России. И плюс ко всему, там работает фантастический бюрократический аппарат при всех этих еврокомиссарах и так далее, который штампует санкции бесконечно, - сказал Быстрицкий. - Поэтому у европейцев просто психоз по поводу этих санкций, они будут все время их педалировать".

Так, по словам эксперта, санкции для ЕС являются не чем иным, как способом "отчетности мер давления" на Россию и инструментом "манипуляции общественным мнением в Европе".

Похожие меры с разными подтекстами

При этом Быстрицкий обратил внимание на то, что в отличие от европейцев, американское руководство занимает более гибкую позицию в вопросе санкций, но, тем не менее, "всячески намекает России различными способами, что США тоже могут что-то еще дополнительно сделать". "Если Европа откровенно враждебна по отношению к России, считает, что Россия - зло, поэтому она должна с ним бороться, то Соединенные Штаты занимают нейтральную позицию, во всяком случае, формально-политическую: есть конфликт, есть его стороны, мы его разрешаем. [Президент США Дональд] Трамп любит это повторять. В этом смысле, у США другое отношение", - заметил Быстрицкий.

"Если для европейцев санкции - это, прежде всего, способ наказания, то Соединенные Штаты в данном случае утверждают, что санкции - это способ, воздействия, - конкретизировал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". - Разница невелика, но, тем не менее, я бы сказал, что главным источником проблем с наиболее ожесточенной позицией является, конечно, Западная Европа".

По мнению Быстрицкого, на данный момент "говорить о смягчении позиции европейцев не приходится, наоборот, они ведут себя все более безрассудно и агрессивно", однако "зарекаться ни от чего нельзя".