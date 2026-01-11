Эксперт Суслов заявил о трудностях в диалоге России и США по Украине

При этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ отметил, что эти сложности можно преодолеть

Джаред Кушнер, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Переговоры между Россией и США по украинскому урегулированию не прерывались, несмотря на трудности, возникшие в начале года из-за попыток Вашингтона оказать давление на Москву. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, отметив, что президент США Дональд Трамп в очередной раз придет к выводу, что эти попытки тщетны.

Суслов обратил внимание на ранее появившуюся в СМИ информацию о предполагаемой встрече спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером в Париже.

"Переговоры продолжаются, они, собственно, не прерывались. Но надо сказать, что в последнее время и особенно в начале двадцать шестого года, в первые дни января, снова мы наблюдаем усиление давления Соединенных Штатов на Россию. Новая волна наката усиливается с целью получения от России каких-либо уступок по вопросам украинского урегулирования, которая, конечно же, отдаляет решение конфликта в краткосрочной перспективе, - заметил Суслов. - Но я думаю, что мы пройдем этот трудный этап начала года и Дональд Трамп в очередной раз придет к выводу, что попытки давления на Россию не приносят желаемого результата".

По мнению эксперта, Вашингтон пытается получить уступки от Москвы в территориальном вопросе и по условиям безопасности для Украины после окончания боевых действий.

При этом, как считает Суслов, в случае отказа Трампа от силового воздействия на Москву в украинском вопросе, следует ожидать "нового телефонного разговора между российским и американским лидерами и последующего выхода к новым договоренностями, а также корректировки позиции США". В противном случае, добавил эксперт, "будет сложно выйти на урегулирование не только в краткосрочной, но и в более долгосрочной перспективе".

"И эта волна наката на Россию, которую мы наблюдаем сейчас, может немного схлынуть, но когда это произойдет и при каких обстоятельствах - пока неясно", - заключил Суслов.