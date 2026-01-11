ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дмитриев рассказал, зачем Стармеру нужна блокировка Х

Премьер-министр Великобритании таким образом хочет скрыть свой настрой против американского лидера Дональда Трампа, считает спецпредставитель президента РФ
Редакция сайта ТАСС
17:18

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

© Tom Nicholson/ Getty Images

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет заблокировать Х, чтобы скрыть свой настрой против президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Одна из главных причин, по которой Стармер хочет заблокировать X, заключается в том, что X может показать, насколько Кир Стармер действительно настроен против Трампа", - написал он в Х. 

