Мирошник рассказал, почему европейцы не отреагировали на атаки Киева по РФ

На попытки ударов по госрезиденции президента России Владимира Путина и теракт в Херсонской области не было возмущений и адекватных комментариев, потому что европейская сторона знала об этом, заявил посол по особым поручениям МИД
21:43

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Предпринятая киевским режимом атака беспилотниками на госрезиденцию президента России Владимира Путина и теракт в Херсонской области остались без реакции и осуждения со стороны европейцев, так как они были в курсе планов украинских властей. Об этом заявил в интервью "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны ни по поводу попытки нанесения ударов по госрезиденции, ни в результате кровавого теракта в Херсонской области, поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей", - обратил внимание дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. В результате чего погибли 29 человек и пострадали не менее 60 мирных жителей. 

