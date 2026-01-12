На Камчатке участника СВО назначили на должность министра строительства и ЖКХ

До участия в спецоперации Александр Тимощук представлял в регионе Федеральный центр строительного контроля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Участник спецоперации Александр Тимощук назначен на должность министра строительства и жилищной политики Камчатского края, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Александр Анатольевич - человек с уникальным сплавом компетенций и жесткой военной закалкой. За его плечами серьезный путь: 12 лет службы в Вооруженных силах России и опыт командования отдельной воинской частью. С 2022 по 2025 год принимал участие в СВО в составе нашей легендарной 40-й бригады морской пехоты. Принимал непосредственное участие в управлении личным составом и внес неоценимый вклад в решение боевых задач. При этом Александр Тимощук - профессионал в профильной сфере. До участия в спецоперации он представлял в регионе Федеральный центр строительного контроля и курировал все крупные строительные проекты", - написал глава Камчатки.

Уточняется, что новый министр за боевые заслуги награжден государственными наградами - "Медалью Суворова" и "Медалью Ушакова". Также он является почетным строителем Российской Федерации. "В числе главных задач министра - повышение дисциплины, контроль за соблюдением сроков и качеством ключевых строительных объектов, развитие жилищной политики, расширение мер поддержки жителей в этой сфере и активизация индивидуального и малоэтажного жилищного строительства", - написал Солодов.