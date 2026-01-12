На Камчатке назначили первого заместителя главы Петропавловска-Камчатского

Им стал Андрей Воровский

Первый заместитель главы Петропавловска-Камчатского Андрей Воровский © Официальный Telegram-канал Правительства Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Экс-глава Соболевского района Камчатки Андрей Воровский назначен на должность заместителя главы столицы края, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"До текущего назначения он успешно руководил Соболевским муниципальным округом. Андрей Воровский имеет глубокое понимание специфики работы в системе коммунального хозяйства города. В его послужном списке - непосредственное участие в планировании и организации летнего и зимнего содержания территорий, включая механизированную снегоочистку улиц, общественных и придомовых территорий Петропавловска", - говорится в сообщении.

Экс-заместитель главы Петропавловска-Камчатского Анатолий Банников был отстранен от выполнения служебных обязанностей в декабре 2025 года. Поводом для отставки послужила некачественная снегоочистка столицы региона после череды циклонов.