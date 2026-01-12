Клишас: если Трамп будет слушать европейцев, то поймет, что РФ "возьмет" Европу

По словам сенатора, если американский президент будет прислушиваться к европейским политикам, то решит сам захватить ее

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, если послушает речи европейцев, сделает вывод, что русские скоро "возьмут" всю Европу. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

"Если Трамп послушает речи европейских политиков (он знает, что их слушать не надо), то легко придет к выводу, что русские вот-вот должны захватить всю Европу и лучше «взять» ее США", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее американский лидер заявлял журналистам, что Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают США.