Эксперт Гапоненко: Европе угрожает формирование мировых альянсов без ее участия

Это может оттеснить европейские компании и ослабить роль евро, считает доцент РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Угрозу для существования Европы представляет не прямое военное столкновение, а формирование в мире новых форматов взаимодействия между такими центрами силы как США, Китай, Россия и Индия. Об этом пишет доцент РАНХиГС Николай Гапоненко в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", который есть в распоряжении ТАСС.

"Главным геополитическим риском для европейских элит является не прямое военное противостояние, а стратегическая маргинализация в формирующемся многополярном мире. Сближение или создание форматов взаимодействия между такими центрами силы как США, Китай, Россия и Индия, несет для ЕС экзистенциальные угрозы: экономическая периферизация, утрата регуляторного влияния, размывание трансатлантической связки, ценностная изоляция", - считает экономист.

Формирование новых технологических стандартов - цифровые экосистемы, системы платежей, замкнутых товарных контуров и расчетов в национальных валютах, по мнению Гапоненко, может оттеснить европейские компании и ослабить роль евро. ЕС исторически использовал емкость своего единого рынка для экспорта нормативных стандартов, так называемый эффект Брюсселя, а появление конкурирующих экономических блоков с собственными правилами лишает Европу этого ключевого инструмента мягкой силы.

Любое самостоятельное стратегическое маневрирование США, например, в сторону Тихоокеанского региона или в формат сделки с Китаем ставит под вопрос гарантии безопасности для Европы и заставляет ее в срочном порядке наращивать дорогостоящую "стратегическую автономию", пишет экономист.

"Подобные альянсы также будут продвигать концепцию миропорядка, основанную на принципах государственного суверенитета и баланса сил, что противоположно либерально-институциональной модели, которую ЕС отстаивал десятилетиями", - считает Гапоненко.

Ключевая задача Европы - не допустить консолидации евразийской, индо-тихоокеанской и американской континентальных платформ, которые могли бы функционировать, минуя Брюссель. "Это объясняет двоякую политику: укрепление НАТО при одновременных попытках развивать собственные военно-промышленные и технологические возможности", - заключает он.