Пушилин: у Гришина и Удачного идут серьезные боестолкновения с ВСУ

Глава ДНР также сообщил о "дозачистке" в Димитрове

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях российских военнослужащих с ВСУ в районе сел Гришино и Удачное к западу от Красноармейска. Об этом глава региона рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Если брать красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение, и в направлении Удачного", - сказал Пушилин.