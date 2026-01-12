Мирошник: украинские каратели расстреливали жителей Селидова

Посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что боевики поступали так из-за отказа местных граждан Украины покинуть свои дома

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украинские каратели расстреливали в Селидове таких же, как они, граждан Украины за отказ оставить свои дома. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Кроме того, необходимо помнить, что в Селидово украинские каратели, являясь гражданами Украины, расстреливали таких же, как они сами, граждан Украины, которых они отнесли к категории "ждунов" и "колаборантов" только за то, что они не пожелали оставить свои дома и свою землю вместе с покидающими город подразделениями украинских нацистов. Что так же усложняет ход расследования и идентификацию убитых боевиками гражданских жителей".