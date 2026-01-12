Мирошник: украинские боевики хотели убить всех жителей Селидова

Посол по особым поручениям МИД РФ сообщил, что у российской стороны есть многочисленные свидетельства выживших мирных граждан об этом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украинские боевики, планируя отход из Селидова, обещали убить всех жителей и уничтожить все в городе. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Мы располагаем многочисленными свидетельствами выживших мирных граждан, которые передавали обещания украинских боевиков убить всех и уничтожить все, когда они будут уходить из их города", - сказал он.