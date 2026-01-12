Мирошник назвал предварительными данные о 130 убитых мирных жителях в Селидове

Цифра может вырасти в большую сторону, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 130 убитых украинскими боевиками мирных жителей в Селидове остается предварительной цифрой, она, скорее всего, будет меняться в большую сторону. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Около 130 убитых украинскими боевиками мирных жителей в Селидове - лишь предварительная цифра, которая еще непременно будет уточняться, но, скорее всего, только в большую сторону", - сказал он.

Мирошник отметил, что несмотря на то, что город был освобожден российскими ВС более года назад, "он все еще находится в "красной зоне" - в непосредственной досягаемости линии боевого соприкосновения". Это затрудняет "проведение полноценных следственных действий, в том числе эксгумаций тел убитых мирных граждан", - подчеркнул Мирошник.