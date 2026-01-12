Министра финансов Хакасии отправили в отставку из-за задержек выплат зарплат

Речь идет об Игоре Тугужекове

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр финансов Хакасии Игорь Тугужеков отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Тугужеков с период с декабря 2020 по июль 2022 года был исполняющим обязанности главы Минфина республики, а с июля 2022 года стал министром финансов Хакасии.

"12 января 2026 г. отправлен в отставку министр финансов Республики Хакасия Тугужеков Игорь Афанасьевич. Решение принято по инициативе главы Республики Хакасия на основании п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя - прим. ТАСС) исходя из текущих задач", - сообщил собеседник агентства, добавив, что исполнение обязанности министра возложено на заместителя главы республиканского ведомства Марину Гардер.

Также в пресс-службе сообщили ТАСС, что 12 января в правительстве региона прошло очередное рабочее совещание по вопросу проделанной в праздничные дни работы по выплате заработной платы бюджетникам. На совещании сообщили, что поступившие доходы республиканского бюджета в конце декабря 2025 года распределялись на выплату заработной платы максимально оперативно, день в день. "Вместе с тем, необходимые для выплат налоговые доходы поступили в республиканский бюджет только 5 января. При этом в соответствии с действующим федеральным законодательством и режимами работы специализированного программного обеспечения до начала первого рабочего дня нового года проведение необходимых финансовых перечислений невозможно", - подчеркнул собеседник агентства.

По информации властей региона, средства на счета республиканских учреждений поступят 12 января в течение дня и точные сроки выплат заработной платы будут зависеть от оперативности работы бухгалтерских служб конкретных учреждений. Ожидается, что республиканские бюджетники, которые не получили зарплату в конце декабря, получат ее 12-13 января. При этом в пресс-службе не сообщили, сколько человек не получили зарплату вовремя. Заработную плату за декабрь 2025 года до сих пор не получили министры и руководители республиканских ведомств, а также ряд государственных служащих. Задолженность перед ними будет закрыта после выплат работникам республиканских бюджетных учреждений.