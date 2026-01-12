Сенатора от Вологодской области могут избрать на этой неделе

Обсуждаются кандидатуры претендентов на сенаторский пост

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сенатора от законодательного органа власти Вологодской области планируют избрать в ближайшее время, возможно, даже на этой неделе. Обсуждаются кандидатуры из числа действующих депутатов вологодского заксобрания, а также дата его внеочередного заседания, сообщили ТАСС в парламенте области.

17 декабря 2025 года действующий сенатор, вице-спикер Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев, который представлял Законодательное собрание Вологодской области в верхней палате российского парламента с мая 2007 года, сообщил о наделении его полномочиями сенатора от губернатора Смоленской области. Предыдущий сенатор Смоленской области Руслан Смашнев досрочно сложил полномочия на пленарном заседании Совета Федерации 10 декабря.

"Избрание нового сенатора от законодательного органа власти Вологодской области обсуждается и может состояться в самое ближайшее время. Кандидатуры есть из числа действующих депутатов. Окончательное решение по ним не принято. Обсуждаются кандидатуры претендентов на сенаторский пост и дата внеочередного заседания парламента области. Возможно, даже на этой неделе", - сообщили ТАСС в заксобрании региона.

Представителем от исполнительного органа власти Вологодской области в Совфеде с сентября 2024 года является бывший заместитель губернатора Вологодской области Артем Богомазов. Он сменил на этом посту бывшего вологодского губернатора Олега Кувшинникова, который был наделен сенаторскими полномочиями с 9 ноября 2023 года по 26 сентября 2024 года.