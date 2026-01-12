В Самаре кавалера орденов Мужества назначили вице-мэром

Сергей Карасев будет курировать вопросы поддержки и реабилитации бойцов, помощи их семьям, формирования гуманитарной помощи бойцам СВО, взаимодействия с патриотическими организациями

Заместитель главы Самары по вопросам поддержки и реабилитации бойцов СВО Сергей Карасев © Telegram-канал главы Самары Ивана Носкова

САМАРА, 12 января. /ТАСС/. Военнослужащий, удостоенный двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Сергей Карасев назначен заместителем главы Самары по вопросам поддержки и реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

"Кавалер двух орденов Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и ордена "За военные заслуги" Сергей Карасев назначен моим заместителем. Он будет курировать вопросы поддержки и реабилитации бойцов, помощи их семьям, формирования гуманитарной помощи бойцам СВО, взаимодействия с патриотическими организациями", - написал он в Telegram-канале.

Карасев участвовал во втором потоке программы "Время героев". В 2025 году проходил стажировку в администрации Самары. Носков охарактеризовал нового заместителя как ответственного, оперативного, взвешенного в принятии решений, обладающего лидерскими качествами.

Карасев приступает к обязанностям с 12 января.