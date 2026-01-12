Пушков: США ищут международно-правовое обоснование для претензий на Гренландию

Глава комиссии по информационной политике СФ выразил мнение, что, опираясь на логику администрации Дональда Трампа, Америка захватит Гренландию "законным путем"

Редакция сайта ТАСС

Глава комиссии по информационной политике СФ РФ Алексей Пушков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Власти США решили обратиться к международному праву для обоснования своих претензий на Гренландию, сообщив, что Дания оккупировала остров после Второй мировой войны. Об этом сообщил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о наличии каких-либо ограничений его власти на мировой арене, заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его "собственной моралью", отвергнув значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.

"Новый поворот в гренландской эпопее [президента США Дональда] Трампа. США все же решили найти некое международно-правовое обоснование для своих претензий на Гренландию. <...> Как видим, и на ООН ссылочка есть. Теперь же, надо полагать, опираясь на логику администрации Трампа, Америка захватит Гренландию "законным путем", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Дания "вновь оккупировала" Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН, заявил ранее спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри. В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.