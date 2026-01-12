СВР: патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие из Балтии

В российской Службе внешней разведки заявили, что Константинопольский патриарх пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Читайте также Идея вытеснения русского православия из Прибалтики. Заявления СВР

"С их [британских спецслужб] подачи погрязший в смертном грехе раскола Варфоломей нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир, - обратили внимание в СВР РФ. - Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры".