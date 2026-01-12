В СВР РФ назвали Константинопольского патриарха Варфоломея "антихристом в рясе"

Он одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, заявили в российской Службе внешней разведки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает раскольническую деятельность на православном церковном пространстве, указали в Службе внешней разведки (СВР) России. Пресс-бюро СВР опубликовало сообщение под названием "Константинопольский патриарх Варфоломей: "антихрист в рясе".

"По поступающей в СВР информации, расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве", - отметили в пресс-бюро.

"В церковных кругах отмечают, что Варфоломей буквально разрывает живое Тело Церкви. Тем самым он уподобляется лжепророкам, о которых говорится в Нагорной проповеди: "Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри - волки хищные. <...> По плодам их узнаете их", - заключили в СВР.