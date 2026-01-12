СВР: Лондон поддерживает патриарха Варфоломея в вытеснении русского православия

В российской Службе внешней разведки указали, что британские спецслужбы активно подпитывают русофобские настроения в Европе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании всячески поддерживают деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея по вытеснению русского православия. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Читайте также Идея вытеснения русского православия из Прибалтики. Заявления СВР

"В этом (в деятельности по вытеснению русского православия - прим. ТАСС) его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы", - указали в СВР. "С их подачи погрязший в смертном грехе раскола Варфоломей нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир".

Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата, добавили в ведомстве.