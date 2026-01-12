Россия не будет участвовать в Давосском форуме

Заседание пройдет с 19 по 23 января под лозунгом "Дух диалога"

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Denis Balibouse

ЖЕНЕВА, 12 января. /ТАСС/. Российская делегация не будет принимать участие в 56-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая по традиции пройдет в швейцарском Давосе в январе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России в Берне.

"Посольство Российской Федерации в Швейцарии не получало от организаторов Всемирного экономического форума в Давосе приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии", - указали в ведомстве.

Ежегодное заседание ВЭФ пройдет в Давосе c 19 по 23 января под лозунгом "Дух диалога". В Белом доме подтвердили участие в мероприятии президента США Дональда Трампа. Источники газеты The Telegraph не исключают встречи на полях форума Трампа и Владимира Зеленского для обсуждения деталей будущего двустороннего соглашения о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд.