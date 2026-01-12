ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Шойгу осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана

Секретарь Совета безопасности России также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами
16:29
обновлено 16:57

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в разговоре с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела этой страны и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами. Стороны договорились продолжать контакты, чтобы координировать позиции.

"12 января 2026 года секретарь СБ РФ Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

В пресс-службе отметили, что "секретарь СБ РФ решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана".

По ее данным, Шойгу также "заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе подписанного 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран".

"Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности", - указали в пресс-службе. 

