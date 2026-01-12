Посол РФ в Каракасе допустил предательство Мадуро со стороны политических элит

Сергей Мелик-Багдасаров также сделал акцент на том, что системами противовоздушной обороны, которые не сработали во время атаки Вашингтона, по-прежнему управляют люди

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Предательство президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны политических элит республики вполне имело место быть, равно как и "откровенное разгильдяйство и пренебрежение своими служебными обязанностями" со стороны тех, кто должен был обеспечивать безопасность главы государства. Такое мнение в эфире Первого канала озвучил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Читайте также Тюремная одежда и признаки травм. Что известно о судебном заседании по делу против Мадуро

Комментируя предположения о возможном подкупе и предательстве со стороны венесуэльских элит, которые стали звучать в мировых СМИ после захвата Мадуро и его супруги, российский дипломат допустил, что вполне могло быть и такое.

"Если говорить о предательстве, наверное, было и предательство, наверное, была и нерешительность, и, наверняка, было откровенное разгильдяйство, пренебрежение своими служебными обязанностями", - обратил внимание Мелик-Багдасаров.

"В противном случае, - продолжил он, - если бы этого не было и все бы работало как необходимо, у венесуэльцев были абсолютно все возможности как минимум нанести противнику урон в живой силе и технике". Тем не менее, этого не произошло: "В целости и сохранности, с небольшими ранениями, с небольшими повреждениями американцам удалось уйти", - напомнил посол РФ.

Дипломат также сделал акцент на том, что системы противовоздушной обороны, находящиеся в Венесуэле и не сработавшие во время атаки Вашингтона на Каракас, по-прежнему управляются людьми: "Здесь пока еще не дошли до того, чтобы ПВО управлял искусственный интеллект, поэтому человеческий фактор имеет определяющее значение".

"Просто техника оказалась не готова к полноценному ее применению, а подавляющее технологическое превосходство противника сделало фактически невозможным ее использование, - подчеркнул Мелик-Багдасаров. - Что касается ПВО, ведь это только часть оборонной стороны, и рассчитывать исключительно на эти силы, ну, наверное, было бы недальновидно. Существует целый ряд других вооружений, в том числе они есть у боливарианских наших друзей. Почему это не было сделано - это, скорее, вопрос к военным".

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. 6 января исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Трамп в свою очередь заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США. Он также выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний.