Небензя: Запад полностью игнорирует преступления киевского режима

Россия не подвергает обстрелам мирных граждан, подчеркнул постпред РФ при ООН

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 13 января. /ТАСС/. Западные страны полностью игнорируют преступления Киева, который целенаправленно бьет по российским регионам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что ВС России не подвергают обстрелу мирных граждан.

"Громкие, но совершенно голословные утверждения о прицельных нападениях России на мирно спящие в своих домах украинские семьи не подтверждаются ничем, никакими фактами и свидетельствами. Вооруженные силы России не подвергают обстрелу мирных граждан. В то же время наши западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам", - сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской тематике.