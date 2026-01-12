Небензя: продвижение сил НАТО к границам Украины не поможет Киеву
ООН, 13 января. /ТАСС/. Киевским властям не поможет ни саммит "коалиции желающих" во Франции, ни продвижение сил НАТО к границам Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Украинской клике не поможет ни провальный французский саммит "коалиции желающих", ни продвижение натовских сил к границам Украины", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.