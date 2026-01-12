Небензя: условия для переговоров для Киева с каждым днем будут ухудшаться

На каждую подлую атаку на мирных граждан РФ последует жесткий ответ, отметил постпред России при ООН

ООН, 13 января. /ТАСС/. Условия переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине для киевских властей будут становиться хуже с каждым днем, Владимира Зеленского об этом предупреждали. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Его [Зеленского] предупреждали еще в свое время: условия для переговоров для него с каждым потерянным днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.