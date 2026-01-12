Небензя: Зеленский фактически обнуляет предложения США по урегулированию

Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия абсурдны, заявил постпред России при ООН

ООН, 13 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский выдвигает абсурдные условия, которые не учитывают реальность, тем самым обнуляя предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Не помогут Зеленскому и его абсурдные условия, не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения Соединенных Штатов, фактически обнуляя их", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.