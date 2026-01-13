Полянский предположил, что США "проглотят" Гренландию, а Европа с этим смирится

Подобный шаг едва ли приведет к развалу НАТО, отметил постпред РФ при ОБСЕ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты "проглотят" Гренландию, а в Европе с этим смирятся и в духе двойных стандартов будут искать объяснение для публики. С таким предположением выступил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

"Проглотят они Гренландию, я думаю. Они уже сейчас начали потихонечку готовиться к этому. И даже те же датчане, которые там вроде как грозно предупреждают. Европа давно уже смирилась с двойными стандартами. И здесь будут очередные двойные стандарты, найдут какую-нибудь формулу объяснить людям, что произошло на самом деле, что на самом деле еще серьезно не произошло. Такой мой прогноз", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Полянский обратил внимание, что подобный шаг едва ли приведет к развалу НАТО. "Мне сложно это себе представить, если честно. Тем более что Североатлантический альянс, он все-таки держится на Соединенных Штатах, поэтому спровоцировать его развал гораздо проще могут иные шаги Соединенных Штатов, как отказ от поддержки союзников, вывод войск и так далее. Не думаю, что Гренландия, если это все произойдет, как многие прогнозируют, станет моментом развода между Европой и Соединенными Штатами", - пояснил дипломат.

По его словам, Европа слишком сильно "зависит от США во всех отношениях - и в военном, и в стратегическом, и в экономическом". "И эта зависимость только увеличилась после того, как европейцы абсолютно непродуманно стали вводить санкции против России. И сейчас мы видим, что экономически Европа без Соединенных Штатов практически не является каким-то значимым игроком", - констатировал Полянский.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.