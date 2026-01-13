В Госдуму внесут три законопроекта по контролю за здоровьем трудовых мигрантов

Председатель думской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая отметила, что вводится запрет посредничества и повышается ответственность за достоверность процедур

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой в ближайшие дни внесет на рассмотрение палаты парламента три законопроекта по контролю за состоянием здоровья трудовых мигрантов, в том числе на предмет отсутствия опасных заболеваний. Об этом Яровая заявила на первом пленарном заседании весенней сессии Думы.

"Нами подготовлены три проекта федеральных законов, которые касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, подтверждения статуса здоровья лиц, пребывающих для осуществления трудовой деятельности, на предмет исключения опасных заболеваний. Мы вводим прямые запреты на посредничество, повышаем ответственность за достоверность проведения этих процедур, - сказала депутат. - Через наш комитет по контролю Олега Викторовича Морозова мы можем [внести] данные инициативы сегодня и завтра".

Яровая также призвала всех депутатов поддержать подготовленные инициативы. "Мы получили полную поддержку правительства и всех уполномоченных органов", - подчеркнула она.