Захарова пошагово объяснила, как Запад создал мистификацию в Буче

Официальный представитель МИД РФ отметила, что для постороннего наблюдателя, который не проводил надлежащего исследования по этой теме, все выглядит достоверно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошагово объяснила, как страны Запада создали мистификацию в Буче.

"Киевский режим инсценирует мистификацию в Буче под пристальным вниманием западных PR-специалистов. BBC и другие СМИ публикуют репортажи, обвиняющие Россию. Европейцы мчатся в Киев, чтобы сделать фоторепортаж. В тот же день в Википедии появляется политическая статья по этому вопросу, содержащая выдумки. А ангажированный секретариат ООН предоставляет слово [Владимиру] Зеленскому, извергающему ложь", - сказала она по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN). Ответы имеются в распоряжении ТАСС.

Захарова подчеркнула, что для западного человека, постороннего наблюдателя или человека, который не проводил надлежащего исследования по этому вопросу, все это выглядит достоверно. "На самом же деле каждый этап этой мистификации - тщательно продуманная ложь огромных масштабов и выдающегося цинизма. И главной целью тех, кто ответственен за эту фальшивку, было положить конец переговорам и отказаться от подписания мирного соглашения", - указала дипломат.

По словам Захаровой, время и сроки имеют большое значение, и чем быстрее МИД РФ реагирует, тем больше вероятность, что это опровержение станет частью информационного поля и поможет развеять ложные слухи. "В конечном итоге, нашим приоритетом является продвижение правды и обеспечение вдумчивых, основанных на фактах опровержений. Иногда, если требуется глубокое изучение вопроса, мы уделяем время более тщательному исследованию фейка, ставя качество и тщательность во главу угла наших приоритетов. В итоге, конечный результат будет полезен для всех", - добавила она.

"Когда правда и факты представлены в письменной форме, это создает точку отсчета как для понимания сути вопроса, так и для разоблачения конкретных фейков в определенных источниках в определенный момент времени. Таким образом, мы создаем систему координат для будущих исследований и анализа", - сказала Захарова.

По словам дипломата, это чрезвычайно важно в связи с характером фейков, создаваемых западными или киевскими властями, которые формируют ложные нарративы и реальность, где инструменты, имеющиеся в их распоряжении, в основном видеоматериалы из СМИ или так называемые эксперты, подпитывают друг друга.