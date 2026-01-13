Захарова: РФ тщательно задокументировала мистификацию Запада в Буче

Официальный представитель МИД РФ отметила, что будущим исследователям будет гораздо легче разобраться в этом вопросе, опираясь на источники, стенограммы и опровержения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская сторона тщательно задокументировала мистификации Запада и киевского режима, в том числе по ситуации в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN). Ответы имеются в распоряжении ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как МИД РФ противодействует фейковым новостям, дипломат привела в пример борьбу с мистификацией вокруг Бучи. "Мы тщательно задокументировали эту и многие другие мистификации, задавая сложные вопросы и излагая факты. Будущим исследователям будет гораздо легче разобраться в этом вопросе, опираясь на источники, стенограммы и опровержения", - отметила Захарова.

В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буча Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.