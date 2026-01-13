Грушко принял копии верительных грамот у нового посла Италии

На должность назначили Стефано Бельтраме

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного послом Италии в Москве Стефано Бельтраме. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни 28 августа 2025 года объявил о назначении Бельтраме главой дипмиссии в Москве. До него этот пост занимала Чечилия Пиччони.