Захарова: РФ осуждает внешнее вмешательство в процессы в Иране

Официальный представитель МИД России добавила, что Москва отвергает попытки шантажировать партнеров Тегерана повышением торговых тарифов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. РФ решительно осуждает подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Россия рекомендует находящимся в Иране российским соотечественникам соблюдать разумные меры предосторожности.

"Поддерживаем контакт с нашими загранучреждениями в Иране. Они работают в штатном режиме и находятся на постоянной связи с пребывающими в стране российскими соотечественниками. Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб", - подчеркнула Захарова.

Раздающиеся из Вашингтона угрозы о нанесении новых военных ударов по Ирану категорически недопустимы, говорится в комментарии официального представителя МИД России.

"Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории исламской республики, - подчеркнула она. - Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны отдавать себе отчет в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности".

Захарова добавила, что враждебные Ирану внешние силы пытаются разрушить иранское государство, применяя методы цветных революций.

"Незаконное санкционное давление Запада, которому на протяжении многих лет подвергается Исламская Республика Иран, затрудняет развитие страны, порождает экономические и социальные проблемы, от которых страдают прежде всего простые иранцы", - указала дипломат. Она обратила внимание на то, что "нарастающую при этом общественную напряженность враждебные Ирану внешние силы пытаются использовать для дестабилизации и разрушения иранского государства".

"Применяются печально известные методы цветных революций, когда мирный протест усилиями действующих по инструкциям из-за рубежа специально обученных и вооруженных провокаторов превращается в жестокие и бессмысленные бесчинства, погромы, убийства правоохранителей и простых граждан, включая детей", - констатировала Захарова.

Помимо этого, Москва отвергает попытки шантажировать партнеров Тегерана повышением торговых тарифов.

"Решительно отвергаем и бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана повышением торговых тарифов", - отметила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.