Рада отложила назначение министров обороны и энергетики из-за провала голосования

Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании до 14 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Верховная рада отложила назначение министров обороны и энергетики из-за проблем со сбором голосов в правящей партии "Слуга народа". Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании до 14 января.

"Сегодня объявим перерыв, а завтра соберемся", - сказал он на заседании, трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

Перед этим объявлением Рада провалила голосование за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики. Партия Владимира Зеленского, которая обладает большинством в парламенте, не дала необходимого количества голосов для его назначения. Как уточняет депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, за назначение Шмыгаля проголосовали лишь 153 члена "Слуги народа". В сумме парламентарии отдали за его кандидатуру 210 голосов при 226 необходимых.

После того, как назначение Шмыгаля провалилось, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия предложил изменить повестку заседания и вначале проголосовать за назначение Михаила Федорова министром обороны. Однако голосование по этому предложению также провалилось, набрав лишь 206 голосов при 226 необходимых. Тогда все кадровые вопросы были сняты с рассмотрения и парламент ушел на перерыв до среды. "То есть у нас теперь ни министра энергетики, ни министра обороны, ни министра юстиции, ни министра цифровой трансформации. На ключевые посты, когда в городах тотальная проблема с отключениями [электричества], когда на фронте тяжелая ситуация, не смогли назначить министров", - резюмировал в своем телеграм-канале депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Проблемы в партии Зеленского

План назначить Шмыгаля и Федорова на новые должности провалился несмотря на то, что был согласован на заседании фракции "Слуги народа" в понедельник вечером. Еще во время встречи, в которой принимала участие премьер-министр Юлия Свириденко, оказалось, что партия не может собрать достаточного количества голосов для назначения своего депутата Дениса Маслова на пост министра юстиции. Хотя Зеленский предложил поставить Маслова во главе Минюста еще 20 ноября прошлого года.

Тем не менее по итогам встречи было запланировано, что во вторник Рада уволит Шмыгаля с поста министра обороны и назначит министром энергетики и первым вице-премьером. А Федорова уволят с поста первого вице-премьера - министра цифровой трансформации и назначат главой Минобороны вместо Шмыгаля. Также ожидалось назначение депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества.

На сегодняшнем заседании Верховная рада смогла проголосовать за увольнение Шмыгаля и Федорова, а также отправила в отставку Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) с должности главы СБУ. Однако провести назначения уже не удалось.

Гончаренко назвал происходящее "полным бардаком и провальной кадровой политикой Зеленского", а также поинтересовался, есть ли у Шмыгаля, уволенного с одной должности, но не назначенного на новую, бронирование от мобилизации. По словам Гончаренко, за назначение Шмыгаля не голосовала так называемая группа бизнесмена Ильи Павлюка. "Это такая неофициальная группа в "Слугах народа", известная тем, что работает в интересах бизнесмена Ильи Павлюка. Насчитывает где-то несколько десятков депутатов. Думали, что ее вроде развалили, но, видите, не получилось", - пояснил он в своем телеграм-канале. Как писали украинские СМИ, "группа Павлюка" была распущена в декабре 2019 года из-за "подпольной работы" на самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Вместе с тем депутат Железняк считает, что такая трактовка слишком упрощает ситуацию. Он отмечает, что назначение Шмыгаля не поддержали "очень разные люди". "Поэтому точно не одна группа, а прям ряд очень не связанных между собой депутатов", - пишет он в своем телеграм-канале.

Дальнейшие планы

Как сообщают депутаты, новая попытка назначить Шмыгаля и Федорова будет предпринята уже в среду. Начало заседания парламента ожидается в 11:30 мск.

Согласно повестке дня, депутатам вначале предложат проголосовать за назначение Федорова министром обороны, затем - за продление военного положения и мобилизации еще на три месяца. Лишь после этого планируется повторное голосование за назначение Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьером, а также назначение Наталухи главой Фонда госимущества.