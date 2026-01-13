Захарова: динамика ситуации в Иране позволяет рассчитывать на стабилизацию обстановки
Редакция сайта ТАСС
14:56
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Динамика внутриполитической ситуации в Иране, спад искусственно разжигаемых протестов позволяют рассчитывать на стабилизацию обстановки. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Динамика внутриполитической ситуации в стране, спад искусственно разжигаемых протестов, наблюдаемый в последние дни, позволяют рассчитывать на постепенную стабилизацию обстановки. Многотысячные шествия иранцев в поддержку суверенитета Исламской Республики являются залогом провала зловещих планов тех, кому не дает покоя существование на международной арене государств, способных проводить независимый внешнеполитический курс и самостоятельно выбирать друзей", - подчеркнула она.