Глава КГНЦ: США хотят вывести уровень скрытности подлодок на новый уровень

Валерий Половинкин сообщил, что Соединенные Штаты начали устанавливать на подлодки "Огайо" маленькие дроны, которые определяют точное местоположение лодки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВМС США пытаются вывести уровень скрытности своих стратегических подводных лодок на совершенно новый уровень. Такое мнение выразил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

"В своем последнем заявлении [президент США Дональд] Трамп сказал, что американский подводный флот сегодня самый мощный в мире и они намерены его и дальше развивать. Американцы сейчас пересматривают проблему скрытности плавания лодок, пытаясь вывести ее на совершенно новый уровень. Так, например, на новой стратегической лодке "Колумбия" в отличие от предыдущей "Огайо", будет уже только 16 баллистических ракет вместо 24. То есть они сознательно идут на шаг уменьшения боевой или полезной нагрузки", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его мнению, за счет этого США увеличивают массу энергетических отсеков и установок, ставят дополнительную виброизоляцию, для того чтобы увеличить акустическую скрытность. Это говорит о том, что технологии обеспечения скрытности подлодок уже дошли до какого-то предела, когда физику уже сложно изменить. После этого инженеры начинают предлагать параллельные решения. "Ведь уменьшить боезапас на 8 ракет - это очень серьезный шаг, потому что уменьшить шум и вибрации существующими методами уже практически невозможно", - отметил Половинкин.

По данным главы КГНЦ, США начали устанавливать на подлодки "Огайо" маленькие дроны, которые определяют точное местоположение лодки. На "Колумбии" кроме таких геодронов, будут еще и подводные дроны - имитаторы лодок, которые будут запускаться перед выходом в район развертывания. При этом американцы и китайцы сейчас активно изучают рельеф дна, чтобы, не всплывая, определить свое местоположение.