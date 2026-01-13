Глава КГНЦ назвал "Посейдон" вершиной развития подводных беспилотников

Валерий Половинкин отметил, что его правильно называют оружием "судного дня"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" является наиболее передовым и практически неуязвимым для противника изделием. Такое мнение выразил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

"Посейдон" - это вершина развития подводных безэкипажных технологий. Аппарат, который способен столь длительное время находиться под водой, управляться, уклоняться и иметь такую постоянно высокую скорость, - это, конечно, революция. Его правильно называют оружием "судного дня" <…>. "Посейдон" практически неуязвим, особенно с учетом того, что он может плавать на глубинах до 1 000 метров", - сказал он в интервью "Российской газете".

Половинкин также отметил, что одним из преимуществ "Посейдона" является возможность его запуска в нескольких экземплярах с разных направлений.