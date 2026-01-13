Глава КГНЦ: США планируют иметь в составе своих ВМС безэкипажные ударные корабли

Эти планы скорее всего будут сдвинуты к 2050-му году, считает Валерий Половинкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. США планируют в следующем десятилетии иметь в составе своих ВМС в основном безэкипажные ударные корабли. Такое мнение выразил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

"В настоящее время также утверждается, что к 2035 - 2040-м годам, то есть в пределах программы развития нашего флота, до 75% кораблей ВМС США будут безэкипажными. Объективно эти планы скорее всего будут сдвинуты чуть-чуть вправо, ближе к 50-му году. Но то, что флот будет в основном безэкипажным, - это уже данность. Причем безэкипажные корабли будут решать не только традиционные военно-морские задачи, такие как разведка, минная постановка, борьба с минами - это будут в своей основе именно ударные корабли, то есть носители ударного оружия", - сказал он в интервью "Российской газете".

Глава КГНЦ отметил, что США также считают, что вместе с кораблями ограниченного водоизмещения, которые решают задачи в прибрежной зоне, в составе флота должны быть и корабли большого водоизмещения, способные действовать в открытом океане и дальней морской зоне.

"И как показали последние события при захвате российских танкеров в Карибском море, американцы использовали даже не корабли ВМС, а патрульные корабли береговой охраны типов Sentinel и Legend, предназначенные для патрулирования территориальных вод и борьбы с контрабандой", - напомнил Половинкин.