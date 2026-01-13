Статья

Мистификации и попытки Запада сохранить господство. Заявления Захаровой

Российская сторона тщательно документирует инсценировки киевского режима и его западных партнеров, в том числе по ситуации в Буче, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

Страны Запада ведут полномасштабную гибридную войну против России, чтобы любой ценой сохранить свое глобальное господство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN). Ответы имеются в распоряжении ТАСС.

Она также отметила, что российская сторона тщательно задокументировала мистификации Запада и киевского режима, в том числе по ситуации в Буче.

ТАСС собрал основные заявления официального представителя МИД.

Гибридная война против России

Страны Запада ведут полномасштабную гибридную войну против России, чтобы "любой ценой" сохранить свое глобальное господство: "Конфликт на Украине служит активным полем битвы в этом противостоянии".

Элиты Евросоюза и Британии воспринимают урегулирование на Украине "как угрозу их ослабевающему глобальному влиянию" и "целенаправленно препятствуют политическим и дипломатическим решениям" этого конфликта.

Лондон, в частности, занимает лидирующие позиции в этих деструктивных действиях: "В 2022 году тогдашний премьер-министр Борис Джонсон лично указал [Владимиру] Зеленскому не подписывать мирное соглашение, которое уже было подготовлено и даже парафировано. Это соглашение могло бы разрешить конфликт еще в ходе переговоров в Стамбуле, спасти тысячи жизней и обеспечить безопасность обеих стран на долгие годы".

Желание Запада создать враждебную России "систему безопасности"

ЕС и Великобритания хотят создать открыто враждебную России "систему безопасности" в Европе: "Этот гомункул, "новая система безопасности" в Европе, задуманная ЕС и Великобританией, где европейские колониальные державы якобы доминируют в регионе, открыто враждебен по отношению к России".

Эта система "создается не только вразрез с интересами России, но и прямо против них, активно их подрывая, а в его основе лежит антироссийский военный альянс".

О мистификациях Запада и киевского режима