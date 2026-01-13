ГД обсудит соглашения с Белоруссией о защите граждан в международной юстиции

Парламентарии также намерены рассмотреть инициативу, закрепляющую механизм по сопровождению инвестиционных проектов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят ратификацию соглашений с Мьянмой и Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан в международной юстиции, а также законопроект, который закрепляет механизм по сопровождению инвестиционных проектов.

Соглашения с Мьянмой и Белоруссией были внесены на ратификацию в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Соглашение с Мьянмой направлено на конструктивное сотрудничество сторон в целях защиты граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод, следует из пояснительной записки. Документом предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции было подписано в Москве 13 марта 2025 года. Оно касается в том числе вопросов иммунитета должностных лиц.

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который закрепляет в законодательстве уже используемые регионами инструменты по сопровождению инвестиционных проектов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "Об инвестиционной деятельности в России, осуществляемой в форме капитальных вложений". В последние годы регионы внедрили набор организационных механизмов, направленных на создание благоприятных условий для инвесторов: инвестиционные декларации, специализированные агентства по привлечению инвестиций, инвестиционные комитеты при губернаторах и механизмы обратной связи с инвесторами. Законопроект формализует эти практики на уровне федерального закона и устанавливает единый подход к их использованию.

Согласно законопроекту, регионы получают право утверждать инвестиционные декларации, определять специализированные организации по работе с инвесторами, формировать инвестиционные комитеты и обеспечивать механизм обратной связи. Также предлагается ввести мониторинг реализации таких мероприятий: сбор и анализ данных будет вести Минэкономразвития РФ совместно с федеральными и региональными органами власти, а результаты мониторинга будут направляться президенту.