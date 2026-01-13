Бастрыкин: из-за агрессии Киева с 2014 года погибли 7,1 тыс. жителей Донбасса

Еще 21 тыс. человек получили ранения, сообщил председатель СК

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК Александр Бастрыкин © Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 7,1 тыс. мирных жителей погибли, 21 тыс. человек получили ранения из-за агрессии киевского режима в Донбассе с 2014 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии 15-летия образования Следственного комитета РФ сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"В результате агрессии киевского режима убиты 7 184 мирных жителя, 21 тысяча человек получили ранения", - сказал он. Потерпевшими признаны более 132 тыс. человек.

Бастрыкин сообщил, что следователи с 2014 года завели 8,8 тыс. дел в отношении 2 240 лиц. "Это представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и иностранные наемники", - уточнил он.

